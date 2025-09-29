  1. Realting.com
  Турция
  Измит
  Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.

Жилой комплекс Квартиры 1+1 в комплексе FDL Aren Plus в районе Башискеле | Измит.

Измит, Турция
от
$84,370
16
ID: 32791
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Измит
  • Город
    Kocaeli

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле (Basiskele).

Новый проект от Fdl Group в Башискеле - Aren Plus расположенный в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита в самом сердце района Башискеле (Basiskele).

В продаже квартиры:

  • Квартира 1+1 - 75 м2 от 3.500.000 TL
  • Квартира 2+1 -  90 м2от 3.800.000 TL

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - магазины, рынки, школы, больницы, аптеки и т.д.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Измит, Турция
Образование
Здравоохранение

