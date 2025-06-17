Жилой комплекс Zeray Dora Hill

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе

Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,

дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых

наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса

есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,

развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,

теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной

охраной.