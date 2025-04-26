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Квартиры с видом на горы в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
133
Ыгдыр
133
Эрзурум
3
Тортум
3
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25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Шикарный комплекс с инфраструктурой 5* в горах…
$129,080
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Просторные квартиры в новом жилом комплексе района Оба. О строительстве: …
$172,478
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Квартира 4 комнаты в Оба, Турция
Квартира 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный жилой комплекс с …
$387,241
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в новом инвестиционном проекте Европейско…
$250,371
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различной планиро…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе на холмах района…
$183,605
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс с инфраструктурой в районе Оба,…
$147,997
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс с инфраструкту…
$199,184
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Строительство комплекса начато в ноябре 2022 г…
$211,424
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Квартира 2 комнаты в Aktuzla, Турция
Квартира 2 комнаты
Aktuzla, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
На рынке вторичной недвижимости продается меблированная квартира 1+1 в замечательном комплек…
$114,429
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы с видом на горы и море…
$199,184
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в районе Оба О …
$155,230
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс 5 звезд в развитой части Алании, райо…
$210,312
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для инвестиций Что вы получаете: Шикарный 5 этажный проект в престижном районе Оба. О стро…
$261,499
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе бутик формата в открытом районе для ВНЖ – Оба О с…
$131,306
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе с видом на Аланию и мо…
$165,078
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в развитом районе Оба, Алани…
$165,801
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс люкс класса с апартаментами в р…
$159,125
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с инфраструктурой в пешей доступности…
$156,065
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы с видом на море и горы…
$194,733
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Развитый комплекс в тихом районе Оба. О строительстве: С…
$221,996
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коммерческая и жилая недвижим…
$216,988
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Типы недвижимости в Восточной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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