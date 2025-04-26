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Квартиры с бассейном в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
133
Ыгдыр
133
Эрзурум
3
Тортум
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123 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные апартаменты различных планировок в н…
$203,635
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Шикарный комплекс с инфраструктурой 5* в горах…
$129,080
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в развитом район…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры и дуплексы в современном комплексе с …
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в строящемся комплексе…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Просторные квартиры в новом жилом комплексе района Оба. О строительстве: …
$172,478
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Квартира 4 комнаты в Оба, Турция
Квартира 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный жилой комплекс с …
$387,241
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы с вид…
$158,012
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в новом инвестиционном проекте Европейско…
$250,371
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новый комплекс в развитом районе Оба. О строительстве: Начало строительст…
$143,546
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различной планиро…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе на холмах района…
$183,605
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
В продаже квартира 1+1, 55 м2 на 2-ом этаже за 155.000 евро. У застройщика в продаже анал…
$182,827
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе на холмах района…
$183,605
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект класса люкс в развитом р…
$121,291
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс с инфраструктурой в районе Оба,…
$147,997
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Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Пентхаус 2+1 с видом на море и на крепость в тихой части района Оба. О ст…
$134,191
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект премиум класса в развитом ра…
$177,485
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различной планировки в комплексе с…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в уютном комплексе в Алании с видо…
$144,659
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Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты планировки 2+1 в комплексе с инфраструктурой как у 5* отеля. …
$221,439
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс с инфраструкту…
$199,184
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в развитом район…
$215,876
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$153,005
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс на холмах развитого района Оба,…
$154,674
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Уютный комплекс в горной части района Оба. О …
$166,914
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект класса люкс в развитом район…
$235,349
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Типы недвижимости в Восточной Анатолии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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