Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Erzincan merkez
  5. Квартиры

Квартиры в Erzincan merkez, Турция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Sazlipinar, Турция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Sazlipinar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 178 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Ч…
€80,000

Параметры недвижимости в Erzincan merkez, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти