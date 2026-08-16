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Квартиры в Эрзинджане, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$3,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$4,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$2,30 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Эрзинджан, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрзинджан, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
$2,33 млн
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Параметры недвижимости в Эрзинджане, Турция

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