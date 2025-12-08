Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры возле озера в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
121
Элязыг
30
Каракочан
16
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 3 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
$4,66 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/5
$6,46 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 3 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 6/7
$5,24 млн
Оставить заявку
Century 21Century 21
Квартира 4 комнаты в Ipekyolu, Турция
Квартира 4 комнаты
Ipekyolu, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/8
$6,41 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/7
$7,57 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эдремит, Турция
Квартира 4 комнаты
Эдремит, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж 4/7
$8,74 млн
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 5 комнат в Эдремит, Турция
Квартира 5 комнат
Эдремит, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 7/6
$9,90 млн
Оставить заявку

