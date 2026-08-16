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Квартиры в Эрзуруме, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Gulveren, Турция
Квартира 1 спальня
Gulveren, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$174,497
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Квартира 3 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 3 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$616,557
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Квартира 2 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 2 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$331,214
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Gulveren, Турция
Квартира
Gulveren, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные квартиры расположены в Кепезе, Gulveren Neighborhood, Анталия, в комплексе смешанн…
$577,004
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Квартира 2 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 2 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$269,040
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Параметры недвижимости в Эрзуруме, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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