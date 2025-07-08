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Квартиры в Шенкая, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Gulveren, Турция
Квартира 2 спальни
Gulveren, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$271,561
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Квартира в Gulveren, Турция
Квартира
Gulveren, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Роскошные квартиры расположены в Кепезе, Gulveren Neighborhood, Анталия, в комплексе смешанн…
$585,158
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