Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Центральная Анатолия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
3
Офис В архив
Очистить
3 объекта найдено
Офис 4 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 4 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€268,000
Офис 2 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€182,000
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€125,000

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

коммерческая недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти