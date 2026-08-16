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Офисы в Центральной Анатолии, Турция

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Эскишехир
4
Анкара
3
Гёльбаши
3
7 объектов найдено
Офис 96 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 96 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$193,977
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Офис 160 м² в Tepebasi, Турция
Офис 160 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
$6,98 млн
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Офис 125 м² в Odunpazari, Турция
Офис 125 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
$4,59 млн
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Офис 60 м² в Odunpazari, Турция
Офис 60 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
$2,64 млн
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Офис 75 м² в Tepebasi, Турция
Офис 75 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
$5,23 млн
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Офис 55 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 55 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$198,959
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Офис 50 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 50 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$133,936
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