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Офисы в Яловой, Турция

коммерческая недвижимость
11
магазины
7
3 объекта найдено
Офис 135 м² в Ялова, Турция
Офис 135 м²
Ялова, Турция
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$196,190
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Офис 132 м² в Ялова, Турция
Офис 132 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины рядом с объектами инфраструктуры в Ялове Главными особенностями Яловы, одно…
$204,175
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Офис 50 м² в Алтынова, Турция
Офис 50 м²
Алтынова, Турция
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Офисы и магазины в Ялове, в 5 км от моста Османгази. Офисы и магазины в бизнес-центре Ялова,…
$102,087
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