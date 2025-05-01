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Офисы в Енишехире, Турция

коммерческая недвижимость
4
2 объекта найдено
Офис 78 м² в Енишехир, Турция
Офис 78 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$261,207
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Офис 164 м² в Енишехир, Турция
Офис 164 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$472,104
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