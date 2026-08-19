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Офисы в Гельбашах, Турция

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Офис 50 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 50 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$133,198
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Офис 55 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 55 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$198,060
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Офис 96 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 96 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$193,427
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