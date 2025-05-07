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Офисы в Мерсине, Турция

коммерческая недвижимость
6
3 объекта найдено
Офис 78 м² в Енишехир, Турция
Офис 78 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$259,960
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Офис 115 м² в Тарсус, Турция
Офис 115 м²
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 15
Новые офисы в выгодном месте района Тарсус в Мерсине Район Тарсус в Мерсине привлекает внима…
$114,885
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Офис 164 м² в Енишехир, Турция
Офис 164 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$473,580
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