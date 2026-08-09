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Офисы в Яловой, Турция

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коммерческая недвижимость
10
магазины
3
7 объектов найдено
Офис 63 м² в Ялова, Турция
Офис 63 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Магазины в районе Газиосманпаша в Ялове, с видом на Стамбульскую дорогу Ялова – популярный г…
$82,058
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Офис 71 м² в Ялова, Турция
Офис 71 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$115,575
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Офис 102 м² в Ялова, Турция
Офис 102 м²
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$143,053
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TekceTekce
Офис 135 м² в Ялова, Турция
Офис 135 м²
Ялова, Турция
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Коммерческая недвижимость на продажу в Ялова, рядом со всей необходимой инфраструктурой Благ…
$157,626
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Офис 22 м² в Ялова, Турция
Офис 22 м²
Ялова, Турция
Площадь 22 м²
Этаж 1/6
Магазины в районе Газиосманпаша в Ялове, с видом на Стамбульскую дорогу Ялова – популярный г…
$47,173
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Офис 41 м² в Ялова, Турция
Офис 41 м²
Ялова, Турция
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Магазины с видом на Стамбульское шоссе в Ялове, Газиосманпаша Ялова – популярный туристическ…
$78,813
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Офис 39 м² в Ялова, Турция
Офис 39 м²
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Офисы и магазины в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова — один из с…
$86,867
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