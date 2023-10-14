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Продажа офисных помещений в Муратпаша, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Муратпаша, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€213,000
Realting.com
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