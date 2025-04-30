  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бююкчекмедже
  4. Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.

Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.

Бююкчекмедже, Турция
от
$220,000
BTC
2.6168562
ETH
137.1606218
USDT
217 510.5912828
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26185
ID новостройки на Realting
In CRM: 1181
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Представляем вашему вниманию жилой комплекс в районе Бююкчекмедже рядом с морем. 

Жилой комплекс построен на площади 2.863 м2, состоит из четырех блоков, всего 74 квартира, планировкой от 1+1 до 4+1, площадью от 100 м2 до 210 м2, и 4 магазина.

Рядом с комплексом находятся детские сады (Mektebim Okulları Berna Yılmaz Kampüsü, Tema Kids), школы (Modern English Internatıonal School, Doga Koleji, My Okulları Beylikdüzü Kampüsü, Parc Internatıonal School), университеты (İstanbul Üniversitesi Buyukcekmece Kampüsü, Arel Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi), больницы, торговые центры и т.д.

Живописный район Бююкчекмедже расположен на берегу Мраморного моря. Район завораживает своей невероятной красотой и располагает важным значением в финансовом и в социальном плане для Стамбула.

Окончание строительства: сдан.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Фитнес
  • Турецкая баня
  • Автостоянка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Бейоглу, Турция
от
$734,969
Жилой квартал Эксклюзивные квартиры в Алании, Авсаллар
Аланья, Турция
от
$132,398
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$147,802
Жилой квартал Превосходные апартаменты в пешей доступности от пляжа
Каргыджак, Турция
от
$136,669
Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Мут, Турция
от
$68,219
Вы просматриваете
Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$133,466
Mirada Residence расположен в 500 метрах от моря, в 7 км от центра Алании и в 40 км от аэропорта Газипаша, в пешей доступности вся инфраструктура города, рядом с домом банановые плантации.Квартира, площадью 60 м2, с чистовой отделкой, встроенными кухонными шкафами, гранитной столешницей и ку…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$450,421
Предлагаются квартиры с видом на горы, долину и море. Резиденция располагает ухоженным садом и бассейном, фитнес-залом, сауной, подземной парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.03.2024. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Электрические жалюзи Современная …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$812,563
Предлагаются виллы с садами и парковочными местами. Особенности комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня и сауна игровая комната открытый бассейн детские площадки Расположение и объекты поблизости Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты Mall of İstanbul – 15 минут Колледж …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации