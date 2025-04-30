Жилой комплекс Готовые апартаменты и дуплексы с двумя спальнями в 50 метрах от моря.

Видео квартиры вышлем по запросу.

Представляем вашему вниманию жилой комплекс в районе Бююкчекмедже рядом с морем.

Жилой комплекс построен на площади 2.863 м2, состоит из четырех блоков, всего 74 квартира, планировкой от 1+1 до 4+1, площадью от 100 м2 до 210 м2, и 4 магазина.

Рядом с комплексом находятся детские сады (Mektebim Okulları Berna Yılmaz Kampüsü, Tema Kids), школы (Modern English Internatıonal School, Doga Koleji, My Okulları Beylikdüzü Kampüsü, Parc Internatıonal School), университеты (İstanbul Üniversitesi Buyukcekmece Kampüsü, Arel Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi), больницы, торговые центры и т.д.

Живописный район Бююкчекмедже расположен на берегу Мраморного моря. Район завораживает своей невероятной красотой и располагает важным значением в финансовом и в социальном плане для Стамбула.

Окончание строительства: сдан.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Сауна

Фитнес

Турецкая баня

Автостоянка

Охрана 24/7



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