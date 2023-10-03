Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анталья
  5. Дуплексы

Дуплексы возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1162
Аланья
1162
Gazipasa
18
Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Современные Квартиры с Уникальным Дизайном Недалеко от Моря в Аланье Шикарные квартиры с ори…
€259,628
Квартира 3 спальни с Вид на жительство и гражданство, с turkish citizenship, готовые к заселению в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с Вид на жительство и гражданство, с turkish citizenship, готовые к заселению
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/9
Ключевые особенностиПодходит для гражданстваГотов к заселениюИдеальное расположение2 мин до …
€211,127
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Апартаменты от собственника в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства компле…
€132,909
Квартира в Каракокали, Турция
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь …
€120,462
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa, рядом с аквапарком в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa, рядом с аквапарком
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Предлагаем вам квартиру 1+1 в доме в европейском стиле. Квартира находится в районе Кестель.…
€148,500
Квартира 3 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 3 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Новый комплекс в Паялларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€157,498
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инф…
€77,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию вилл с с…
€607,050
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 129 м²
Этаж 5/5
Дуплекс 2+1 в комплексе класса ЛюксРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 1000Н…
€207,528
Квартира в Турция, Турция
Квартира
Турция, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом ко…
€275,615
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Квартиры в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Центре Махмутлара в Алании Кварт…
€235,570
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Авсаллар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Отличная квартира на продажу в Алании в перспективном районе Авсаллар! Апартаменты расположе…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти