  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Анталье, Турция

Аланья
10
Муратпаша
24
Серик
12
Кемер
6
17 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 4/4
$6,11 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Этаж 3/3
$9,60 млн
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,25 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$5,93 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,21 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
$12,33 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
$540,835
Дуплекс 5 комнат в Оба, Турция
Дуплекс 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
$6,86 млн
Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
$8,49 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
$7,39 млн
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,21 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$8,43 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/5
$7,85 млн
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$8,72 млн
Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$10,41 млн
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$9,30 млн
Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
