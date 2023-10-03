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Дуплексы с видом на море в Анталья, Турция
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1162
Аланья
1162
Gazipasa
18
Дуплекс
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424 объекта найдено
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
100 м²
4/4
Квартира с Видом на Море и ассейн в Алании, Паяллар Алания – одно из самых востребованных ме…
€161,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
3
104 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€117,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
4
3
110 м²
4/4
Квартиры в Алании Рядом с Объектами Инфраструктуры. Квартиры на продажу в Алании предлагают …
€209,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
3
150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
3
180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
5
215 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€460,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
5
228 м²
Квартиры на 1-м Этаже и Пентхаусы-Дуплексы в Аланье, Бекташ. Новые квартиры расположены в ра…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
114 м²
1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
2
120 м²
8/8
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Проекте в Инвестиционном Районе Аланьи Авсаллар Нов…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
112 м²
4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
4
2
120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
6
1
110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
3
2
116 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€201,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciplakli, Турция
4
2
174 м²
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Алании. Квартиры расположены в комплексе, состоящем и…
€253,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Анталья, Турция
6
2
245 м²
6
Квартиры с Системой «Умный Дом» и с Панорамным Видом на Город в Одном из Крупнейших Проектов…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
2
140 м²
Новые Недорогие Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье Район Авсаллар в Аланье выде…
€245,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
4
2
130 м²
Новые Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – это быстро развиваю…
€210,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Новые Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – это быстро развиваю…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
1
111 м²
Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе с Бассейном, в 350 м от Пляжа Квартиры в Аланье располож…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
3
2
120 м²
3
Шикарная Недвижимость в 500 м от Знаменитого Пляжа Клеопатры в Аланье, Анталия Аланья – очар…
€329,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
86 м²
5
Квартиры с Видом на Город и Природу в Оба, Аланья, Турция, в Проекте Отельного Типа Квартиры…
€265,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лара, Турция
4
2
145 м²
7/8
Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Комплексе Отельного Типа Квартиры расположены в Ант…
€867,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лара, Турция
3
2
114 м²
7/8
Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Комплексе Отельного Типа Квартиры расположены в Ант…
€573,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лара, Турция
2
1
98 м²
7/8
Квартиры в Шаговой Доступности от Моря в Комплексе Отельного Типа Квартиры расположены в Ант…
€533,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
4
120 м²
2/2
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
€275,000
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Параметры недвижимости в Анталья, Турция
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