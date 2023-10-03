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Дуплексы с бассейном в Анталья, Турция
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1162
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1 569 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
170 м²
3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
4
2
135 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
3
2
120 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
5
2
250 м²
3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
200 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
6
3
260 м²
4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
140 м²
1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
160 м²
4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
3
2
160 м²
1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
2
130 м²
4/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
260 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в современном…
€380,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
2
140 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€236,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
3
235 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Оба Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом компл…
€390,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
2
170 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уютн…
€225,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
4
1
55 м²
1
Завершается строительство уютного жилого комплекса в самом сердце Алании, всего в 500м от зн…
€129,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
6
4
220 м²
7/8
Дуплекс 5+1 в Авсалларе Рады Вам представить дуплекс 5+1 в современном жилом комплекс…
€164,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
6
3
260 м²
5/6
Дуплекс 5+1 первая береговая линия в Махмутларе Рады Вам представить меблированный ду…
€296,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
2
100 м²
4/8
Дуплекс 2+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном …
€170,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
100 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в Оба Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном жилом …
€329,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
120 м²
6/7
Дуплекс 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном…
€193,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
5
3
280 м²
1/4
Дуплекс 4+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном…
€253,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
6
3
210 м²
4/5
Дуплекс 5+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+1 в уютном жил…
€363,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
105 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 2+1 в современно…
€262,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
2
1
51 м²
5
Техника и кондиционеры в подарок во всех квартирах. Резиденция в Оба. Техника: холоди…
€211,500
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
2
1
52 м²
4
Новый комплекс в Оба Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктуро…
€137,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
5
4
220 м²
10/11
Дуплекс 4+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уют…
€308,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
1
58 м²
5
Новая резиденция в 100 м от моря в Каргыджаке Рады Вам представить новую резиденцию с…
€182,000
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Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
2
1
62 м²
5
Новый комплекс в Оба Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфрас…
€150,000
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