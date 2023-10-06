Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Эгейский регион
  5. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
18
Измир
5
Дуплекс В архив
Очистить
5 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти