Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Бассейн

Дуплексы с бассейном в Эгейском регионе, Турция

;
Мугла
17
Бодрум
9
Фетхие
8
Измир
7
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
TOP TOP
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Gundogan, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
•    Залив Гюндоган — идеальная роза ветров и максимум солнца круглый год.     •    Частная…
$1,20 млн
НДС
Оставить заявку
TekceTekce
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти