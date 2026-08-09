Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чешме
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Чешме, Турция

;
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$1,14 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$833,315
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти