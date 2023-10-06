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Дуплексы с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Мугла
18
Измир
5
Дуплекс В архив
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€477,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bozyer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bozyer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Квартиры для Инвестиций Рядом со Всей Инфраструктурой в Мугле, Фетхие Квартиры расположены в…
€305,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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