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Дуплексы с террасой в Эгейском регионе, Турция

Мугла
24
Бодрум
12
Измир
24
Фетхие
8
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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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