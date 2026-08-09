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Дуплексы с видом на море в Эгейском регионе, Турция

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11 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Количество этажей 1
Квартиры в привилегированном проекте в Бодруме, Тюркбюкю, на первой береговой линии Предлага…
$3,21 млн
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Дуплекс 6 комнат в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 6 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Этаж 9/9
Новая двухуровневая квартира с видом на море в Каршияке, Измир Эта новая двухуровневая кварт…
$1,05 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Этаж 1/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,37 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 31/3
Ялыкавак, Дермиль  Дуплекс 175м 2  Бутик резиденци из 16 вил и квартир  3 +1  3 ванных к…
$600,000
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Просторные квартиры с балконом и богатой инфраструктурой в Бодруме в районе Тюркбюкю Тюркбюк…
$1,35 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,03 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на город и море в проекте с бассейном в Бодруме, Конаджик Эти квартиры расп…
$821,992
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая квартира с видом на море рядом с набережной в Фетхие Фетхие — один из самых кр…
$501,750
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Дуплекс 6 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$922,573
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Дуплекс 4 комнаты в Gundogan, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
•    Залив Гюндоган — идеальная роза ветров и максимум солнца круглый год.     •    Частная…
$1,20 млн
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$512,155
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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с террасой
с видом на горы
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