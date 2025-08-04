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Вилла Anchan Horizon

Thalang, Таиланд
от
$1,27 млн
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 21950
ID новостройки на Realting
In CRM: 1006950000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.12.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на Пхукете с доступом к высоким стандартам комфорта и приватности. Прекрасное место для семейного отдыха и инвестиционное вложение.

О локации:
Проект находится в восхитительном районе Бангтао-Лаян на острове Пхукет, недалеко от пляжа Лаян. Это соединение тишины, природы и удобной близости к ключевым развлекательным и торговым объектам острова.

О проекте:
Anchan Horizon — это эксклюзивное сообщество, состоящее всего из пяти роскошных вилл с частными бассейнами. Каждая вилла площадью 723 кв.м. имеет 4 просторные спальни и воплощает в себе элегантный тайский балийский стиль с акцентом на приватность и комфорт. Практическая завершенность проекта — Q3 2024.

Удобства:
CCTV, сад, парковка, охрана, бассейн.

Инвестиционная привлекательность:
Покупка недвижимости в Anchan Horizon — это не только проживание в раю на земле, но и высокодоходная инвестиция благодаря престижному расположению и хорошо развитой инфраструктуре Пхукета. Виллы предлагаются по цене от ฿46.5M THB ($1,277,044 USD) с прогнозируемым ростом цен.

Топ-3 особенности:

  1. Эксклюзивность: Только пять вилл, каждая с высоким уровнем приватности.
  2. Дизайнерская роскошь: Виллы оформлены в современном тропическом стиле с учетем местного колорита.
  3. Опыт и надежность: Проект от признанного разработчика Anchan Villas, лидера в сфере роскошной недвижимости на Пхукете.

Пишите по форме ниже или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

*Билеты в подарок при покупке любой недвижимости с нами на острове Пхукет, ценой от 100 000 $.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 723.0
Цена за м², USD 1,836 – 2,235
Цена квартиры, USD 1,40 млн – 1,69 млн

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

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Вилла Anchan Horizon
Thalang, Таиланд
от
$1,27 млн
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