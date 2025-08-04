Вилла Anchan Horizon

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:

Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на Пхукете с доступом к высоким стандартам комфорта и приватности. Прекрасное место для семейного отдыха и инвестиционное вложение.

О локации:

Проект находится в восхитительном районе Бангтао-Лаян на острове Пхукет, недалеко от пляжа Лаян. Это соединение тишины, природы и удобной близости к ключевым развлекательным и торговым объектам острова.

О проекте:

Anchan Horizon — это эксклюзивное сообщество, состоящее всего из пяти роскошных вилл с частными бассейнами. Каждая вилла площадью 723 кв.м. имеет 4 просторные спальни и воплощает в себе элегантный тайский балийский стиль с акцентом на приватность и комфорт. Практическая завершенность проекта — Q3 2024.

Удобства:

CCTV, сад, парковка, охрана, бассейн.

Инвестиционная привлекательность:

Покупка недвижимости в Anchan Horizon — это не только проживание в раю на земле, но и высокодоходная инвестиция благодаря престижному расположению и хорошо развитой инфраструктуре Пхукета. Виллы предлагаются по цене от ฿46.5M THB ($1,277,044 USD) с прогнозируемым ростом цен.

Топ-3 особенности:

Эксклюзивность: Только пять вилл, каждая с высоким уровнем приватности. Дизайнерская роскошь: Виллы оформлены в современном тропическом стиле с учетем местного колорита. Опыт и надежность: Проект от признанного разработчика Anchan Villas, лидера в сфере роскошной недвижимости на Пхукете.

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