UTOPIA THALANG

Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, представленный вашим глазам, представляет собой идеальное сочетание того и другого.

Функционально позиционируется как «самая востребованная вилла» с 2/3 спальнями и гостиными в чистом японском стиле на Пхукете. Товары «точно в срок» для местных жителей Пхукета и в то же время продукт «Второй дом», разработанный для иностранцев и семей, мы называем его «План Б вашей жизни».