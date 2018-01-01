  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. UTOPIA THALANG

UTOPIA THALANG

Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
;
5
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Пхукет — свободное и безопасное место, которое они ищут. Мы удачно разработали этот проект виллы, подходящей для длительного проживания, в чистом японском стиле простоты, минимализм японского стиля и чистая природа Пхукета — это те методы сочетания, которые все мы искали. Сегодня УТТ, представленный вашим глазам, представляет собой идеальное сочетание того и другого.

Функционально позиционируется как «самая востребованная вилла» с 2/3 спальнями и гостиными в чистом японском стиле на Пхукете. Товары «точно в срок» для местных жителей Пхукета и в то же время продукт «Второй дом», разработанный для иностранцев и семей, мы называем его «План Б вашей жизни».

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Diamond Condominium с потрясающими видами
Пхукет, Таиланд
от
€134,898
Жилой комплекс Holme Ekkamai 22 с необычной концепцией
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€104,530
Жилой комплекс French Riviera
Na Chom Thian, Таиланд
от
€56,961
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€563,279
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
€41,760
Вы просматриваете
UTOPIA THALANG
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€113,682
Агентство: TRANIO
Премиальный клубный дом с необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Концепция данного проекта сочетает современные технологии и гармонию с природой, обеспечивая комфортную и умиротворяющую атмосферу для всех его пользователей. Проект становится символом сбалансированного сосуществования с окружающей средой и стремится способствовать заботе о природе и энергоэффективности. Программа Rental Pool: 65% - арендная прибыль, 35% - для управдяющей компании. Удобства и оснащение в доме Подробнее: 23-метровый бассейн на крыше с панорамными видами на море и горы, стильный бар с видом на море,охраняемая парковка с местами для зарядки электромобилей, спортзал и площадка для йоги, коворкинг-центр, система "умный дом", круглосуточная охрана и видеонаблюдение на территории. Для удобства жителей и их гостей также предлагается ресепшен и ежедневный шаттл-бас до пляжа Наи Харн и магазинов. Расположение и объекты поблизости Раваи является одним из самых популярных районов для жизни на острове Пхукет. Пляж Най Харн находится в 8 минутах езды от клубного дома, он считается лучшим пляжем острова и одним из самых живописных пляжей Азии. Проект расположен в сердце района Раваи в 5 минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и окружен великолепной природой. Легкий доступ к магазинам, фитнес-центрам, ресторанам, спа-салонам и другим удобствам.
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Жилой комплекс Above Element с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€129,387
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Above Element - это современный жилой комплекс, расположенный в одном из наиболее престижных районов Пхукета. Курортный кондоминиум имеет современный дизайн в средиземноморском стиле. В двух 7-этажных зданиях расположены 263 квартиры площадью от 38 кв.м. до 138 кв.м. с потрясающим видом на море. Комплекс расположен на пляже Бангтао, всего в 2,5 км от моря! Внешняя инфраструктура в 5 минутах пешком. Удобства: - ресепшен - бассейн - ресторан - парковка - спортивный комплекс - детский клуб - библиотека - коворкинг - пространство для мероприятий - сад на крыше - охрана 24/7 - видеонаблюдение - лифт Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€95,817
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается живописный вид на весь остров. Форма собственности - Freehold. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Рассрочка. 30% - первоначальный взнос 70% - до окончания строительства Возможна перепродажа после оплаты 30% стоимости. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс находится рядом с дорогой Wichit Songkram Road, от которой можно быстро добраться как до пляжа Патонг, больниц или ведущих международных школ острова, так и регулярным организованным транcфером до торгового комплекса Central Festival (550 м) — многие называют его лучшим торговым центром Пхукета. Центр Пхукета - 550 метров Больница - 10 минут Исторический центр Пхукета - 15 минут Патонг - 25 минут
Realting.com
Перейти