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Вилла Ananda Pool

Thalang, Таиланд
от
$799,262
от
$1,480/м²
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24680
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Концепция проекта:

Концепция современных вилл с частным бассейном заключается в создании анклава роскошных и уединенных домов, предоставляющего жильцам частный оазис, где они могут расслабиться, восстановить силы и насладиться абсолютным чувством спокойствия. Проект ориентирован на предоставление беспрецедентного уровня конфиденциальности и комфорта, удовлетворяя желания людей, стремящихся к эксклюзивному и роскошному образу жизни.

Дизайн и архитектура:

Виллы демонстрируют исключительный архитектурный дизайн, тщательно разработанный известными архитекторами, которые умело объединили современную эстетику с продуманной функциональностью. Архитектурный стиль подчеркивает чистые линии, большие стеклянные окна и открытую планировку, плавно сочетая внутреннее и внешнее пространство. Результатом является гармоничный союз современной элегантности и естественной красоты.

Частный бассейн и зона отдыха на открытом воздухе:

Каждая вилла может похвастаться собственным бассейном, расположенным среди пышного ландшафта, где жители могут насладиться моментами релаксации и досуга. Бассейны служат центральным элементом жизни на открытом воздухе, обеспечивая безмятежное уединение, где домовладельцы могут расслабиться, развлечь гостей или просто понежиться на солнце. Просторные террасы, хорошо оборудованные зоны отдыха и обеденные зоны на открытом воздухе еще больше улучшают качество жизни на свежем воздухе.

Роскошные интерьеры:

Интерьеры вилл излучают изысканность и изысканность, предлагая просторные и прекрасно оборудованные жилые помещения. Планы этажей открытой планировки создают плавный переход между гостиной, столовой и кухней, позволяя легко развлекаться и общаться. Высококлассная отделка, материалы премиум-класса и современное оборудование улучшают общую атмосферу, повышая уровень роскошного проживания.

Персональные ретриты:

На каждой вилле имеется несколько спален, что дает жильцам возможность уединенного отдыха. Спальни спроектированы так, чтобы стать оазисами комфорта и спокойствия: они предлагают достаточно места, ванные комнаты и панорамный вид на окружающий пейзаж. Эти частные убежища гарантируют, что домовладельцы могут уединиться в своем личном убежище, вдали от требований повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

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Вилла Ananda Pool
Thalang, Таиланд
от
$799,262
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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