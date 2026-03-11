Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном

BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.



Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.

Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой.



Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше.



Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним!



BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью.



В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы.



ПЛЮСЫ ЖК:

- Беседка на крыше

- Душ на открытом воздухе

- Кладовка

- Крытая парковка на 2 машины

- Лифт

- Управляющая компания

- Охрана 24/7

- Видеонаблюдение 24/7

- Общественный сад





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