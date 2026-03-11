Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном

BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.
Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.
Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой.
Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше.
Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним!
BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью.
В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Беседка на крыше
- Душ на открытом воздухе
- Кладовка
- Крытая парковка на 2 машины
- Лифт
- Управляющая компания
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Общественный сад
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