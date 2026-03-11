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Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном

Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
;
12
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ID: 3486
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан

О комплексе

BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.

Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.
Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой.

Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше.

Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним!

BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью.

В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Беседка на крыше
- Душ на открытом воздухе
- Кладовка
- Крытая парковка на 2 машины
- Лифт
- Управляющая компания
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Общественный сад


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Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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