  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Си Сунтон
  4. Вилла Diamond Pool

Вилла Diamond Pool

Си Сунтон, Таиланд
от
$419,689
от
$1,963/м²
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24743
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Добро пожаловать на виллу Diamond Pool, где мы предлагаем вам уютное, простое и нейтральное пространство, которое излучает теплую и привлекательную атмосферу. Наши виллы предназначены для обеспечения изысканного комфорта и легкой элегантности, заставляя вас чувствовать себя как дома с момента вашего входа.

Мы понимаем важность простоты доступа для повседневной деятельности, поэтому наши виллы удобно расположены. Вы найдете все, что вам нужно в пределах досягаемости, от лучших международных школ до потрясающего пляжа.
Конфиденциальность имеет первостепенное значение в Diamond Pool Villa, где мы понимаем, что вам нужно убежище, чтобы расслабиться и омолодиться. Наши виллы продуманно разработаны, чтобы предоставить вам уединение, которое вы жаждете, позволяя вам общаться с природой и охватывать спокойствие, которое вас окружает.

Природа является жизненно важным компонентом виллы Diamond Pool, где мы включаем зеленые насаждения и природные элементы в наш дизайн, предоставляя вам безмятежный оазис, чтобы избежать суеты повседневной жизни. Вы сможете погрузиться в красоту природного мира, наслаждаясь изысканными удобствами наших вилл.

Мы приглашаем вас испытать идеальный баланс роскоши и простоты в Diamond Pool Villa. Приходите и исследуйте наши прекрасные виллы и откройте для себя самое лучшее в расслабленной жизни.

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла The Victory Project
Thalang, Таиланд
от
$1,20 млн
Вилла The Tales Story One
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,33 млн
Вилла Rachada Pool
Си Сунтон, Таиланд
от
$470,378
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$709,410
Вилла Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$766,930
Вы просматриваете
Вилла Diamond Pool
Си Сунтон, Таиланд
от
$419,689
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Карон, Таиланд
от
$584,076
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Карон, Таиланд
от
$1,37 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 792–803 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к уединению и роскоши, а также для инвесторов, ищущих стабильный доход от аренды. О локации: Расположенные всего в 500 метрах от великолепного пляжа Kata Beach на острове Пхук…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации