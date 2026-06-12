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  4. Квартира в новостройке Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)

Квартира в новостройке Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)

Пхукет, Таиланд
от
$113,000
;
32
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ID: 4111
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд)  

 

❖ Всего в комплексе 130 квартиры. 

❖ Дата постройки 4-й квартал 2024 г.

❖ Расстояние до моря - 300 метров до пляжа Ката и 700 метров до пляжа Карон.

❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет 

При стоимости квартиры в 117К $ ежегодный доход составит от 8,1К $.

❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка на время строительства.

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. 

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. 

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход). 

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

 

? Впитав весь спектр мировых трендов компания Phuket9 представляет концепцию максимально сближенного с природой комплекса, интегрируя плавность линий в классическую угловатую застройку туристического района.

? Общий баланс типов квартир и современные решения по обустройству, в максимальной степени являются конкурентным проектом в районе Ката на Пхукетете. 

? В текущих обстоятельствах комплекс можно назвать единственным в своем роде в данной локации Пхукета.

? На крыше комплекса расположен бассейн с панорамным видом, бар и отдельный вход в тренажерный зал с душевыми комнатами и сауной.

? Управление отелем будет осуществляться Hotels9 - отельной группой входящей в состав холдинга Phuket9. Расчетный класс отеля- 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-ти минутной прогулки для пляжа Ката.

?Третья фаза кондоминиума избирает своим главным нарративом экологичность и простор. Значительный сегмент квартир уверенно заявлен в премиальном сегменте, а часть топ-юнитов обладает своими собственными бассейнами.

?Пешая доступность до великолепного пляжа, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют Wekata 3. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир и получают высокие оценки качества во всех системах бронирования.

?Ограниченная по высотности строительства прилегающая инфраструктура и отели позволяет получать максимально открытые пространства на крышах зданий. В Третьей фазе также реализованы популярные бары у бассейнов на крыше с панорамным видом.

? Собственная инфраструктура комплекса имеет все необходимые для комфортного отдыха. Просторный тренажерный зал с частичным видом на море разработан с учетом предпочтений как простых ценителей здорового образа жизни так и для более требовательных спортсменов.

? Гости с детьми всегда являлись для застройщика одним из важнейших ориентиров. В комплексе Wekata 3, следуя традициям, предусмотрена уютная игровая зона и детский клуб.

? Обустройство кафе и ресторанов представлено просторными залами с высокими потолками и панорамными окнами. Как и во всехдействующих проектах компании, питанию отводиться особая роль, предоставлять максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса.

?Дизайн интерьера квартир развивается на пике возможностей своего ценового диапазона, фактически, предлагается полностью премиальный класс в рамках доступного бюджета.

?Двухспальные квартиры за счет оптимизации пространств, предлагают сопоставимый комфорт полноценной виллы, квартиры оборудованные собственным бассейном, по удобству даже превосходят. 

?Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты в достаточной степени окажутся удобными как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир.

? Особый акцент сделан на квартирах с одной спальней. Размещение здесь небольшой семьи или просто пары путешественников по комфорту радикально превосходят обычный отельный номер.

? Сравнительно небольшие, и ставшие абсолютной классикой Пхукета квартиры студии также включены в пул апартаментов. За счет отработанных эргономичных решений, квартиры подобного типа имеют достаточно пространства несмотря на свой скромный размер.

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - 3К $

* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

** Депозит невозвратный 

Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации

Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально. 

Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца.

** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света - 600 $

Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²

 

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²

 

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 31.0 – 47.0
Цена за м², USD 3,774 – 3,979
Цена квартиры, USD 117,000 – 187,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 87.3 – 152.9
Цена за м², USD 4,630 – 4,639
Цена квартиры, USD 405,000 – 708,000

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Квартира в новостройке Проект ВиКата 3 - Остров Пхукет (Таиланд)
Пхукет, Таиланд
от
$113,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Квартира 2 комнаты
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Квартира 3 комнаты
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Квартира
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Ассоциация
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