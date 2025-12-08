  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс PARK RESIDENCES

Жилой комплекс PARK RESIDENCES

Пхукет, Таиланд
от
$280,142
;
11
ID: 33037
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Это идеальный проект для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.  
Рассрочка!
Расстояние до пляжа: всего 50 метров!  
Gardens of Eden - Park Residence, изысканное сочетание роскошной жизни и природного спокойствия.
Широкий спектр удобств: в комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая бассейны, тренажерный зал, СПА, тропический сад , детскую площадку и бассейн, круглосуточную охрану, бесплатная подземная парковка с зарядными устройствами.
Расположение: 
- пляж, 50 м;
- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды.
Высокое качество строительства: опытный застройщик, известный своими высококачественными проектами.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

