Жилой комплекс PARK RESIDENCES

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Это идеальный проект для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.
Рассрочка!
Расстояние до пляжа: всего 50 метров!
Gardens of Eden - Park Residence, изысканное сочетание роскошной жизни и природного спокойствия.
Широкий спектр удобств: в комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая бассейны, тренажерный зал, СПА, тропический сад , детскую площадку и бассейн, круглосуточную охрану, бесплатная подземная парковка с зарядными устройствами.
Расположение:
- пляж, 50 м;
- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды.
Высокое качество строительства: опытный застройщик, известный своими высококачественными проектами.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса