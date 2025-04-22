Жилой комплекс SASARA

Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы! Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров. Панорамный видом на море! Роскошная квартира на берегу моря в жилом комплексе SASARA, расположенном в центре Хуахин. Апартаменты находятся в окружении пышной зелени и очищенного воздуха. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Стойка регистрации / лобби, детский бассейн, джакузи, тренажерный зал, библиотека, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение. ЛОКАЦИЯ: Vana Nava Jungle Water Park - 5.2 Км / 9 минут (на автомобиле) Khao Tao Reservoir - 8.0 Км / 10 минут (на автомобиле) Смотровая площадка Hin Lek Fai Mountain - 9.9 Км / 20 минут (на автомобиле) Живой музей Plearn Wan - 10.3 Км / 18 минут (на автомобиле). Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!