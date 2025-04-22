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Жилой комплекс SASARA

Хуахин, Таиланд
от
$208,096
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20791
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Прачуапкхирикхан
  • Район
    Hua Hin District
  • Город
    Хуахин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы! Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров. Панорамный видом на море! Роскошная квартира на берегу моря в жилом комплексе SASARA, расположенном в центре Хуахин. Апартаменты находятся в окружении пышной зелени и очищенного воздуха. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Стойка регистрации / лобби, детский бассейн, джакузи, тренажерный зал, библиотека, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение. ЛОКАЦИЯ: Vana Nava Jungle Water Park - 5.2 Км / 9 минут (на автомобиле) Khao Tao Reservoir - 8.0 Км / 10 минут (на автомобиле) Смотровая площадка Hin Lek Fai Mountain - 9.9 Км / 20 минут (на автомобиле) Живой музей Plearn Wan - 10.3 Км / 18 минут (на автомобиле). Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Местонахождение на карте

Хуахин, Таиланд

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Жилой комплекс SASARA
Хуахин, Таиланд
от
$208,096
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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