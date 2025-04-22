Жилой комплекс SASARA

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Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы!
Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров.
Панорамный видом на море!
Роскошная квартира на берегу моря в жилом комплексе SASARA, расположенном в центре Хуахин.
Апартаменты находятся в окружении пышной зелени и очищенного воздуха.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Стойка регистрации / лобби, детский бассейн, джакузи, тренажерный зал, библиотека, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение.
ЛОКАЦИЯ:
Vana Nava Jungle Water Park - 5.2 Км / 9 минут (на автомобиле)
Khao Tao Reservoir - 8.0 Км / 10 минут (на автомобиле)
Смотровая площадка Hin Lek Fai Mountain - 9.9 Км / 20 минут (на автомобиле)
Живой музей Plearn Wan - 10.3 Км / 18 минут (на автомобиле).
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос!
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Местонахождение на карте
Хуахин, Таиланд
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Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на живописном пляже Банг Тао, рядом с великолепными ресторанами и гольф-клубом, в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета