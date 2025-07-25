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Дома в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
35
Равай
339
Чалонг
96
Карон
85
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667 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$497,131
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Дуплекс 1 комната в Карон, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЙ ДУПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! Новый кондоминиум от опытного тайског…
$252,685
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,47 млн
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Sea inside
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TekceTekce
Вилла в Ratsada, Таиланд
Вилла
Ratsada, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
PHU22651 Эти продуманно спроектированные 4-комнатные дома-дуэты предлагают комфорт частной …
$274,841
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Вилла в Ratsada, Таиланд
Вилла
Ratsada, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
PHU22652 Эта стильная вилла с 4 спальнями предлагает идеальное сочетание пространства, комф…
$460,128
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,54 млн
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Sea inside
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными б…
$750,126
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Дом 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Вилла A-5, с пятью спальнями, расположенная на вершине хребта, с поистине впечатляющими пано…
$9,20 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
$1,19 млн
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 400 м²
RAW7351 Вилла состоит из 2 этажей. На первом уровне есть:садПарковка на 2 машиныБассейн для…
$954,679
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Вилла 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Виллы премиум класса на Банг Тао • Сдача: 3 квартал 2021 г. • До моря: 1 км • Спальни: 2 • В…
$322,611
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Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с захватывающим видом на море и высок…
$1,78 млн
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DDA Real Estate
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 5
$1,12 млн
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Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных ре…
$566,585
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Вилла 4 комнаты в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 017 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,09 млн
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
CHA22366 Откройте для себя отличную инвестиционную возможность с шестью недавно построенным…
$591,348
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Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 1/2
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на…
$2,50 млн
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Дуплекс в Равай, Таиланд
Дуплекс
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от наб…
$299,561
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Дом 3 спальни в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный двухэтажный дом с 3 спальнями в живописном районе Ko Kaeo. ⬩ 3 спальные комнат…
$201,631
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Дом 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Комплекс LAPISTA Lake View Tha Maprao состоит из 23 вилл на 2, 3 и 4 спальни. Комплекс расп…
$496,300
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Вилла 5 комнат в Равай, Таиланд
Вилла 5 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Этаж 1/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$882,856
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 177 м²
NAI6306 Новый современный комплекс на южном побережье острова Пхукет, состоящий из кондомин…
$463,216
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 191 м²
KAT5097 Это роскошная вилла имеет частный бесконечный бассейн, расположенный для исключител…
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Вилла расположена в комплексе The Lake House в районе Бангтао. С террасы открывается вид н…
$981,300
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Вилла 4 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы ищете сочетание роскоши, комф…
$542,475
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/1
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной …
$590,165
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Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 731 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет рос…
$1,29 млн
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
KOH22046 Роскошная вилла 5BR/6Bath с частным бассейномПогрузитесь в роскошь с этой потрясаю…
$985,106
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Вилла 3 комнаты в Карон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семейного отдыха или тех…
$545,345
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 275 м²
RAW4895 Эта вилла находится в поместье, известном своим высоким качеством, зеленым и низкой…
$848,242
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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