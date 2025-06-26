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Дуплексы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
7
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8 объектов найдено
Дуплекс 1 комната в Карон, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЙ ДУПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! Новый кондоминиум от опытного тайског…
$252,685
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Дуплекс 1 комната в Равай, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и те…
$279,747
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Дуплекс 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и те…
$625,809
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Дуплекс 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для инвесторов и те…
$376,599
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Дуплекс 1 комната в Равай, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит тем, кто ищет роско…
$309,400
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Дуплекс 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для жизни и инвестиций, особ…
$573,481
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Дуплекс 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для жизни и инвестиций, особ…
$580,696
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Дуплекс в Равай, Таиланд
Дуплекс
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект класса Deluxe в районе Равай Новый клубный дом класса deluxe недалеко от наб…
$299,561
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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