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Виллы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
Равай
317
Чалонг
92
Карон
83
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590 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
The villa is beautiful with a swimming pool inside the plot. Only 5 minutes from the beach, …
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
At the foot of the majestic Royal Villa, your private 23M yacht berth beckons. You are only …
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
These are two individual “bungalow” villas. Located in Coconut Island is a very quiet and pe…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
Where Luxury Meets Panoramic Perfection Perched on the enchanting landscape of Phuket, the K…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Better than a villa in Phuket is only four two-bedroom houses with a sharing swimming pool. …
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Perched above Ao Yon Bay, this three-bedroom retreat рщгыу blends modern luxury with tropica…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пляжа Карон. …
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
Luxury villa for sale located in the Chalong area. This is a great investment in your future…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Beach-front contemporary villa with direct access to Friendship beach in Rawai, Phuket. Trop…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 380 м²
This House is located in quiet area near to Rawai and Nai Harn.5mins to Nai harn beach.Total…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Welcome to еру Villa, nestled within the charming complex in Rawai, just a stone's throw awa…
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about 500 meters fro…
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
Испытайте воплощение роскоши, живущей в этой новой трехэтажной вилле с бассейном, идеально р…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Редкий шанс владеть виллой высокого класса в одном из самых известных жилых районов Пхукета.…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
A 4-bedroom contemporary-style villa with a private pool is located on a hillside with breat…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
This villa is located in the safe family development, located close to Rawai beachfront, wit…
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Вилла в Wichit, Таиланд
Вилла
Wichit, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
OverviewThis Bali-style, two-story townhome project is situated on Thepanusorn Road, offerin…
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 640 м²
Прекрасно спроектированная вилла в современном стиле с бассейном, предлагающая конфиденциаль…
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
This modern villa represents the perfect mixture of comfort and style, with spacious living …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Эксклюзивная коллекция вилл с четырьмя спальнями в тихом районе Равай, Пхукет.Разработанные …
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 294 м²
The interior of this beautiful villa features good-looking furniture and accessories, which …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Прекрасно спроектированная вилла в Равай, предлагающая уединение, комфорт и современные удоб…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 157 м²
This fabulous villa with 3 bedrooms is being built in Rawai. This project has turned the ide…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Discover a haven of sophistication and tranquility in the prestigious southern region of the…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 100 м²
A stunning private residence on three rai of freehold (Chanote) hillside land, featuring six…
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 420 м²
Welcome to this luxurious new villa in Phuket's vibrant Koh Kaew area, designed for those wh…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
A subtle blend of styles combined with tropical nature makes this villa an attractive invest…
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 600 м²
The villa is carefully design by a famous interior firm.  Most of the furniture are imported…
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
This 2-storey 4 bedroom family house located near British International School and world cla…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Only 50 meters to the sea! There is a quiet and peaceful place, perfect for the whole family…
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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