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Дома с гаражом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
35
Равай
339
Чалонг
96
Карон
85
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10 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Таунхаус в Wichit, Таиланд
Таунхаус
Wichit, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположенный в районе с развитой инфраструктурой, этот просторный дом с 3 спальнями предл…
$103,621
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в очарование этого недавно отремонтированного таунхауса, доступного по отличной …
$75,212
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TekceTekce
Дом 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в уютное жилье в самом сердце Чалонга, Пхукет. Этот завершенный в январе 20…
$143,049
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя привлекательность этого просторного городского дома с огороженной территор…
$75,262
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Вилла Suksan в продаже! Тайская Балийская вилла с 2 спальнями и бассейном между Чалонго…
$328,241
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Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Исключительный дом в продаже! ? Откройте для себя воплощение комфорта в этом просторном…
$191,723
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Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположен в районе с развитой инфраструктурой. Всего 15 минут на транспорте до центра гор…
$95,197
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Таунхаус в Равай, Таиланд
Таунхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом с бассейном в продаже! Просторный двухэтажный дом удобно расположен рядом с междунаро…
$370,381
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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