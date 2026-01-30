Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
3
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Первый этаж выходит в парк и всего в нескольких метрах от пляжа Най Харн – признанного 8-м л…
$337,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Таунхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Проект расположен на юге острова Пхукет, в тихом районе Раваи, в окружении живописных гор, в…
$274,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Таунхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: VIP Galaxy Rawai Villas идеально подо…
$657,965
Оставить заявку
NicoleNicole
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти