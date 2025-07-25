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Дома с видом на море в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
35
Равай
339
Чалонг
96
Карон
85
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9 объектов найдено
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в этой потрясающей вилле с бассейном, идеально …
$242,893
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
$305,000
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TekceTekce
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
CHA6911 Владение собственным домом на острове — мечта, которая сбывается для многих, и вы м…
$1,18 млн
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Таунхаус в Чалонг, Таиланд
Таунхаус
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Дом в продаже в районе Чалонг! Познакомьтесь с этим очаровательным домом, расположенным…
$91,518
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Кар6006 Вилла со стильной мебелью и внутренней отделкой. Оригинальный дизайн, яркие сочетан…
$719,826
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 473 м²
Расположенная на прекрасном пляже Равай, эта вилла представляет собой идеальное сочетание ро…
$789,607
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Дом 3 спальни в Равай, Таиланд
Дом 3 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
?✨ Роскошная Оазисная Резиденция с 3 Спальнями в Живописном Вичите! ✨? Откройте для себя …
$112,496
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
KAT21824 Расположенная в одном из самых престижных вилл Пхукета, эта недвижимость расположе…
$2,45 млн
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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