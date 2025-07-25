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Дома с бассейном в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
35
Равай
339
Чалонг
96
Карон
85
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13 объектов найдено
Дуплекс 1 комната в Карон, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЙ ДУПЛЕКС С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! Новый кондоминиум от опытного тайског…
$252,685
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,54 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 892 м²
Количество этажей 1
Продается просторный 5-х комнатный дом с дизайнерским ремонтом площадью 1892 кв.м. Дом наход…
$6,00 млн
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 535 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный 4-х комнатный дом с дизайнерским ремонтом площадью 535 кв.м. Квартира на…
$1,69 млн
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Вилла 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 792 м²
Количество этажей 1
Продается просторная 6-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 792 кв.м. Вилла на…
$856,620
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 473 кв.м. Вилла находится в отличн…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 327 кв.м. Вилла находится в отлич…
$911,098
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 575 кв.м. Вилла нах…
$1,98 млн
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 260 кв.м. Вилла находится в отли…
$433,799
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Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 395 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,09 млн
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается красивая 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 420 кв.м. Вилла нахо…
$1,43 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается уютная 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 460 кв.м. Вилла находи…
$566,474
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
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