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Дома с садом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
35
Равай
339
Чалонг
96
Карон
85
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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 211 м²
NAI7225 2 жилые комнаты4 спальни4 ванные комнатыКухняЧастный бассейнПлата за общую площадь …
$617,437
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 280 м²
RAW7176 Это совершенно новая вилла, которая уже находится в процессе строительства и будет …
$527,459
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TekceTekce
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
CHA6911 Владение собственным домом на острове — мечта, которая сбывается для многих, и вы м…
$1,18 млн
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 283 м²
ISL7192 Этот дом зарегистрирован под названием тайской компании. Он состоит из:Два этажа4 с…
$775,675
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 836 м²
CHA7247 Это поистине королевский дом недалеко от залива Чалонг. Он расположен в районе, иде…
$2,08 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 225 м²
RAW7233 Это изысканно спроектированные виллы, которые со вкусом обставлены и украшены отлич…
$617,437
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
KAT21824 Расположенная в одном из самых престижных вилл Пхукета, эта недвижимость расположе…
$2,45 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 449 м²
NAI7183 Эта вилла расположена на склоне холма, может похвастаться современным дизайном Zen …
$1,09 млн
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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