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Продажа новых домов в Чиангмай, Таиланд

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Дом 3 спальни с видом на горы
Пхукет, Таиланд
581 м² 4 ванных
€1,175,409
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
720 м²
€2,277,362
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
128 м²
€297,610
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
54 м²
€103,258
Вилла 6 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
819 м²
€2,801,415
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
400 м² 4 ванных
€731,186
Дом 3 спальни с видом на город
Пхукет, Таиланд
192 м² 3 ванных
€361,572
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
237 м² 3 ванных
€380,914
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