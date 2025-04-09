Долгосрочные визы Таиланда: как получить Elite Visa на 5, 10 и 20 лет

В 2022 году в правительство Таиланда запустило программуа Thailand Elite. Она позволяет состоятельным иностранцам оформлять долгосрочные визы на 5, 10 или 20 лет. Причем схема больше похожа не на оформление визы, но а скорее на покупку членства в каком-нибудь элитном клубе.

Чего стоит хотя бы то, что участник помимо визы получает Membership ID, что аналогично частным клубам. Помимо разрешения на въезд, держатель членства также получает и доступ к VIP-услугам, вроде сопровождения в аэропорт и скидки на гольф и спа.

В нашей статье мы расскажем о том, что представляет собой программа, какие типы виз доступны и как их можно оформить.

Что такое Thailand Elite?

Thailand Elite нацелена на иностранцев, которые хотят проживать в стране длительное время. Она предлагает визы сроком на 5, 10 или 20 лет и включает дополнительные услуги для участников. Программа разработана для состоятельных туристов, семей, инвесторов и других категорий иностранцев, предоставляя гибкие варианты пребывания и упрощенный процесс оформления.

Thailand Elite ориентирована на разные группы: состоятельных путешественников, цифровых кочевников, семьи с детьми или пенсионеров, желающих проводить в Таиланде несколько месяцев в году или жить постоянно. По сравнению с другими визами, такими как Non-Immigrant O-A/O-X для пенсионеров или LTR Visa для профессионалов, она выделяется сроками действия и VIP-услугами. Например, это удобный вариант для тех, кто планирует регулярно приезжать в Таиланд и ценит комфорт при пересечении границы.

Типы виз в программе Thailand Elite

Программа Thailand Elite предлагает восемь типов виз, которые разделены по степени элитности, что выражается в разной стоимости. При этом, оплату нужно проводить в виде членкого взноса напрямую компании Thailand Privilege Card Co., Ltd. Этот взнос нужно оплатить исключительно после одобрения кандидата, а после внесения — нельзя вернуть.

Тип визы Срок действия Стоимость в THB\USD Elite Ultimate Privilege. 20 лет. 2,000,000\52,500. Elite Family Premium. 5–20 лет. От 1,000,000\26,250. Elite Privilege Access. 5–20 лет. 1,500,000\39,375. Elite Easy Access. 5 лет. 600,000\16,000. Elite Family Excursion. 5 лет. 800,000\21,000. Elite Family Alternative. 5–10 лет. От 900,000\23,625. Elite Superiority Extension. 10–20 лет. 1,000,000\26,250. Elite Maxima Health. 5–20 лет. 1,500,000\39,375.

Все программы включают в себя специальные VIP-услуги, на которые может рассчитывать держатель:

Elite Ultimate Privilege. Полный набор VIP-услуг:

Встреча и сопровождение личным консьержем в аэропорту при прилете и вылете (Suvarnabhumi, Phuket, Chiang Mai).

Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.

Помощь в оформлении водительских прав и открытии банковских счетов.

Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.

Доступ к гольф-клубам и спа-центрам (бесплатно или со скидкой).

Скидки в магазинах, ресторанах и отелях-партнерах программы.

Elite Family Premium. Это не полный перечень услуг, но то что есть распространяется на всех членов семьи:

Встреча и сопровождение для всей семьи в аэропорту при прилете и вылете.

Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.

Помощь с документами (водительские права, банковские счета) для основного заявителя.

Скидки на семейные услуги (рестораны, развлечения, спа).

Elite Privilege Access. Без медосмотров и скидок на гольф, но с базовым VIP-сервисом:

Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту при прилете и вылете.

Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.

Помощь с оформлением документов (водительские права, банковские счета).

Скидки в магазинах, ресторанах и спа-центрах.

Elite Easy Access. Минимальный набор VIP-услуг

Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.

Базовая поддержка в аэропорту (без личного консьержа).

Минимальная помощь с документами (например, консультация по банковским счетам).

Elite Family Excursion. Программа для заявителей с семьями с упором на поездки по стране:

Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту при прилете и вылете.

Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.

Скидки на экскурсии, спа и семейные развлечения.

Elite Family Alternative. Альтернатива Elite Family Excursion с другим набором услуг:

Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту.

Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.

Помощь с банковскими счетами и водительскими правами для основного заявителя.

Скидки на семейные услуги (рестораны, спа).

Elite Superiority Extension. Расширенный список услуг для клиентов с долгосрочными целями пребывания:

Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту.

Ускоренное прохождение контроля через Fast Track.

Помощь с документами (водительские права, банковские счета).

Ежегодные медицинские осмотры.

Скидки на гольф, спа и другие услуги.

Elite Maxima Health. Программа с акцентом на оздоровительные услуги:

Встреча и сопровождение в аэропорту при прилете и вылете.

Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.

Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.

Помощь с документами (водительские права, банковские счета).

Скидки на оздоровительные процедуры и спа.

Оформление визы через Thailand Elite

Для участия в программе, в первую очередь, нужно подать заявку через сайт thailandprivilege.co. Заявитель прилагает к заполненной анкете копию загранпаспорта (со сроком действия не менее 6 месяцев), цветную фотографию (обычно 3×4 см). Для членов семьи в список документов включается свидетельства о браке или рождении детей.

После подачи заявки иммиграционные службы Таиланда проводят проверку биографии заявителя на наличие судимостей или нарушений визового режима в Таиланде или других странах. В зависимости от загруженности службы, процесс рассмотрение может занять от 4 до 12 недель. В случае появления каких либо вопросов по заявке, тайская сторона присылает на указанный электронный адрес заявителя уведомление.

После успешной проверки заявитель получает письмо-подтверждение, в котором также указаны реквизиты банковского счета. Оплата производится единовременно через банковский перевод.

После подтверждения оплаты заявитель получает уникальный номер участника программы (Membership ID). Визу можно открыть тремя способами: