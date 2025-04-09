Долгосрочные визы Таиланда: как получить Elite Visa на 5, 10 и 20 лет
В 2022 году в правительство Таиланда запустило программуа Thailand Elite. Она позволяет состоятельным иностранцам оформлять долгосрочные визы на 5, 10 или 20 лет. Причем схема больше похожа не на оформление визы, но а скорее на покупку членства в каком-нибудь элитном клубе.
Чего стоит хотя бы то, что участник помимо визы получает Membership ID, что аналогично частным клубам. Помимо разрешения на въезд, держатель членства также получает и доступ к VIP-услугам, вроде сопровождения в аэропорт и скидки на гольф и спа.
В нашей статье мы расскажем о том, что представляет собой программа, какие типы виз доступны и как их можно оформить.
Что такое Thailand Elite?
Thailand Elite нацелена на иностранцев, которые хотят проживать в стране длительное время. Она предлагает визы сроком на 5, 10 или 20 лет и включает дополнительные услуги для участников. Программа разработана для состоятельных туристов, семей, инвесторов и других категорий иностранцев, предоставляя гибкие варианты пребывания и упрощенный процесс оформления.
Thailand Elite ориентирована на разные группы: состоятельных путешественников, цифровых кочевников, семьи с детьми или пенсионеров, желающих проводить в Таиланде несколько месяцев в году или жить постоянно. По сравнению с другими визами, такими как Non-Immigrant O-A/O-X для пенсионеров или LTR Visa для профессионалов, она выделяется сроками действия и VIP-услугами. Например, это удобный вариант для тех, кто планирует регулярно приезжать в Таиланд и ценит комфорт при пересечении границы.
Типы виз в программе Thailand Elite
Программа Thailand Elite предлагает восемь типов виз, которые разделены по степени элитности, что выражается в разной стоимости. При этом, оплату нужно проводить в виде членкого взноса напрямую компании Thailand Privilege Card Co., Ltd. Этот взнос нужно оплатить исключительно после одобрения кандидата, а после внесения — нельзя вернуть.
|
Тип визы
|
Срок действия
|
Стоимость в THB\USD
|
Elite Ultimate Privilege.
|
20 лет.
|
2,000,000\52,500.
|
Elite Family Premium.
|
5–20 лет.
|
От 1,000,000\26,250.
|
Elite Privilege Access.
|
5–20 лет.
|
1,500,000\39,375.
|
Elite Easy Access.
|
5 лет.
|
600,000\16,000.
|
Elite Family Excursion.
|
5 лет.
|
800,000\21,000.
|
Elite Family Alternative.
|
5–10 лет.
|
От 900,000\23,625.
|
Elite Superiority Extension.
|
10–20 лет.
|
1,000,000\26,250.
|
Elite Maxima Health.
|
5–20 лет.
|
1,500,000\39,375.
Все программы включают в себя специальные VIP-услуги, на которые может рассчитывать держатель:
Elite Ultimate Privilege. Полный набор VIP-услуг:
- Встреча и сопровождение личным консьержем в аэропорту при прилете и вылете (Suvarnabhumi, Phuket, Chiang Mai).
- Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.
- Помощь в оформлении водительских прав и открытии банковских счетов.
- Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.
- Доступ к гольф-клубам и спа-центрам (бесплатно или со скидкой).
- Скидки в магазинах, ресторанах и отелях-партнерах программы.
Elite Family Premium. Это не полный перечень услуг, но то что есть распространяется на всех членов семьи:
- Встреча и сопровождение для всей семьи в аэропорту при прилете и вылете.
- Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.
- Помощь с документами (водительские права, банковские счета) для основного заявителя.
- Скидки на семейные услуги (рестораны, развлечения, спа).
Elite Privilege Access. Без медосмотров и скидок на гольф, но с базовым VIP-сервисом:
- Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту при прилете и вылете.
- Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
- Помощь с оформлением документов (водительские права, банковские счета).
- Скидки в магазинах, ресторанах и спа-центрах.
Elite Easy Access. Минимальный набор VIP-услуг
- Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.
- Базовая поддержка в аэропорту (без личного консьержа).
- Минимальная помощь с документами (например, консультация по банковским счетам).
Elite Family Excursion. Программа для заявителей с семьями с упором на поездки по стране:
- Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту при прилете и вылете.
- Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.
- Скидки на экскурсии, спа и семейные развлечения.
Elite Family Alternative. Альтернатива Elite Family Excursion с другим набором услуг:
- Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту.
- Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
- Помощь с банковскими счетами и водительскими правами для основного заявителя.
- Скидки на семейные услуги (рестораны, спа).
Elite Superiority Extension. Расширенный список услуг для клиентов с долгосрочными целями пребывания:
- Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту.
- Ускоренное прохождение контроля через Fast Track.
- Помощь с документами (водительские права, банковские счета).
- Ежегодные медицинские осмотры.
- Скидки на гольф, спа и другие услуги.
Elite Maxima Health. Программа с акцентом на оздоровительные услуги:
- Встреча и сопровождение в аэропорту при прилете и вылете.
- Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
- Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.
- Помощь с документами (водительские права, банковские счета).
- Скидки на оздоровительные процедуры и спа.
Оформление визы через Thailand Elite
Для участия в программе, в первую очередь, нужно подать заявку через сайт thailandprivilege.co. Заявитель прилагает к заполненной анкете копию загранпаспорта (со сроком действия не менее 6 месяцев), цветную фотографию (обычно 3×4 см). Для членов семьи в список документов включается свидетельства о браке или рождении детей.
После подачи заявки иммиграционные службы Таиланда проводят проверку биографии заявителя на наличие судимостей или нарушений визового режима в Таиланде или других странах. В зависимости от загруженности службы, процесс рассмотрение может занять от 4 до 12 недель. В случае появления каких либо вопросов по заявке, тайская сторона присылает на указанный электронный адрес заявителя уведомление.
После успешной проверки заявитель получает письмо-подтверждение, в котором также указаны реквизиты банковского счета. Оплата производится единовременно через банковский перевод.
После подтверждения оплаты заявитель получает уникальный номер участника программы (Membership ID). Визу можно открыть тремя способами:
- По прилете в Таиланд.
- В иммиграционном офисе в Таиланде.
- В консульстве Таиланда за границей.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Кому нужно платить членский взнос и можно ли его вернуть?
Членский взнос оплачивается компании Thailand Privilege Card Co., Ltd., которая управляет программой. Перевод осуществляется на банковский счет, указанный в письме с одобрением после проверки вашей заявки. Оплата производится единовременно через банковский перевод и только после того, как вас утвердили как участника. Вернуть деньги нельзя — это не депозит, а плата за участие в программе.
Какие документы нужны для подачи заявки?
Для оформления требуется копия загранпаспорта (действительного не менее 6 месяцев), цветная фотография (обычно 3x4 см) и заполненная анкета с сайта thailandprivilege.co.th. Если вы подаете заявку на семейный пакет (например, Elite Family Premium), нужно приложить свидетельства о браке или рождении детей для подтверждения родства. Все документы отправляются в электронном виде, заверять их у нотариуса не нужно.
Сколько времени занимает оформление визы?
Процесс занимает от 4 до 12 недель, в зависимости от гражданства заявителя и загруженности иммиграционных служб Таиланда. После подачи заявки проводится проверка биографии, и, если все в порядке, вы получаете письмо с одобрением. После оплаты членского взноса вам присваивают Membership ID, и визу можно поставить сразу по прилете в иммиграционном офисе или консульстве — это занимает от нескольких минут до пары дней, в зависимости от выбранного способа.