В 2022 году в правительство Таиланда запустило программуа Thailand Elite. Она позволяет состоятельным иностранцам оформлять долгосрочные визы на 5, 10 или 20 лет. Причем схема больше похожа не на оформление визы, но а скорее на покупку членства в каком-нибудь элитном клубе.

Чего стоит хотя бы то, что участник помимо визы получает Membership ID, что аналогично частным клубам. Помимо разрешения на въезд, держатель членства также получает и доступ к VIP-услугам, вроде сопровождения в аэропорт и скидки на гольф и спа.
В нашей статье мы расскажем о том, что представляет собой программа, какие типы виз доступны и как их можно оформить.

Содержание:

  1. Что такое Thailand Elite?
  2. Типы виз в программе Thailand Elite
  3. Оформление визы через Thailand Elite

Что такое Thailand Elite?

Thailand Elite нацелена на иностранцев, которые хотят проживать в стране длительное время. Она предлагает визы сроком на 5, 10 или 20 лет и включает дополнительные услуги для участников. Программа разработана для состоятельных туристов, семей, инвесторов и других категорий иностранцев, предоставляя гибкие варианты пребывания и упрощенный процесс оформления.

Thailand Elite ориентирована на разные группы: состоятельных путешественников, цифровых кочевников, семьи с детьми или пенсионеров, желающих проводить в Таиланде несколько месяцев в году или жить постоянно. По сравнению с другими визами, такими как Non-Immigrant O-A/O-X для пенсионеров или LTR Visa для профессионалов, она выделяется сроками действия и VIP-услугами. Например, это удобный вариант для тех, кто планирует регулярно приезжать в Таиланд и ценит комфорт при пересечении границы.

Типы виз в программе Thailand Elite

Программа Thailand Elite предлагает восемь типов виз, которые разделены по степени элитности, что выражается в разной стоимости. При этом, оплату нужно проводить в виде членкого взноса напрямую компании Thailand Privilege Card Co., Ltd. Этот взнос нужно оплатить исключительно после одобрения кандидата, а после внесения — нельзя вернуть.

Тип визы

Срок действия

Стоимость в THB\USD

Elite Ultimate Privilege.

20 лет.

2,000,000\52,500.

Elite Family Premium.

5–20 лет.

От 1,000,000\26,250.

Elite Privilege Access.

5–20 лет.

1,500,000\39,375.

Elite Easy Access.

5 лет.

600,000\16,000.

Elite Family Excursion.

5 лет.

800,000\21,000.

Elite Family Alternative.

5–10 лет.

От 900,000\23,625.

Elite Superiority Extension.

10–20 лет.

1,000,000\26,250.

Elite Maxima Health.

5–20 лет.

1,500,000\39,375.

Все программы включают в себя специальные VIP-услуги, на которые может рассчитывать держатель:

Elite Ultimate Privilege. Полный набор VIP-услуг:

  • Встреча и сопровождение личным консьержем в аэропорту при прилете и вылете (Suvarnabhumi, Phuket, Chiang Mai).
  • Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.
  • Помощь в оформлении водительских прав и открытии банковских счетов.
  • Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.
  • Доступ к гольф-клубам и спа-центрам (бесплатно или со скидкой).
  • Скидки в магазинах, ресторанах и отелях-партнерах программы.

Elite Family Premium. Это не полный перечень услуг, но то что есть распространяется на всех членов семьи:

  • Встреча и сопровождение для всей семьи в аэропорту при прилете и вылете.
  • Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.
  • Помощь с документами (водительские права, банковские счета) для основного заявителя.
  • Скидки на семейные услуги (рестораны, развлечения, спа).

Elite Privilege Access. Без медосмотров и скидок на гольф, но с базовым VIP-сервисом:

  • Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту при прилете и вылете.
  • Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
  • Помощь с оформлением документов (водительские права, банковские счета).
  • Скидки в магазинах, ресторанах и спа-центрах.

Elite Easy Access. Минимальный набор VIP-услуг

  • Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля через Fast Track.
  • Базовая поддержка в аэропорту (без личного консьержа).
  • Минимальная помощь с документами (например, консультация по банковским счетам).

Elite Family Excursion. Программа для заявителей с семьями с упором на поездки по стране:

  • Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту при прилете и вылете.
  • Ускоренное прохождение контроля через Fast Track для всех членов семьи.
  • Скидки на экскурсии, спа и семейные развлечения.

Elite Family Alternative. Альтернатива Elite Family Excursion с другим набором услуг:

  • Встреча и сопровождение для семьи в аэропорту.
  • Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
  • Помощь с банковскими счетами и водительскими правами для основного заявителя.
  • Скидки на семейные услуги (рестораны, спа).

Elite Superiority Extension. Расширенный список услуг для клиентов с долгосрочными целями пребывания:

  • Встреча и сопровождение консьержем в аэропорту.
  • Ускоренное прохождение контроля через Fast Track.
  • Помощь с документами (водительские права, банковские счета).
  • Ежегодные медицинские осмотры.
  • Скидки на гольф, спа и другие услуги.

Elite Maxima Health. Программа с акцентом на оздоровительные услуги:

  • Встреча и сопровождение в аэропорту при прилете и вылете.
  • Ускоренное прохождение иммиграционного и паспортного контроля.
  • Ежегодные медицинские осмотры в медцентрах.
  • Помощь с документами (водительские права, банковские счета).
  • Скидки на оздоровительные процедуры и спа.

вид на бухту сверху, Таиланд

Оформление визы через Thailand Elite

Для участия в программе, в первую очередь, нужно подать заявку через сайт thailandprivilege.co. Заявитель прилагает к заполненной анкете копию загранпаспорта (со сроком действия не менее 6 месяцев), цветную фотографию (обычно 3×4 см). Для членов семьи в список документов включается свидетельства о браке или рождении детей.

После подачи заявки иммиграционные службы Таиланда проводят проверку биографии заявителя на наличие судимостей или нарушений визового режима в Таиланде или других странах. В зависимости от загруженности службы, процесс рассмотрение может занять от 4 до 12 недель. В случае появления каких либо вопросов по заявке, тайская сторона присылает на указанный электронный адрес заявителя уведомление.

После успешной проверки заявитель получает письмо-подтверждение, в котором также указаны реквизиты банковского счета. Оплата производится единовременно через банковский перевод.

После подтверждения оплаты заявитель получает уникальный номер участника программы (Membership ID). Визу можно открыть тремя способами:

  • По прилете в Таиланд.
  • В иммиграционном офисе в Таиланде.
  • В консульстве Таиланда за границей.