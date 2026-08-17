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Жилой комплекс Премиальный резидентский комплекс 💎Aura Park (Paje)

Kusini, Танзания
от
$90,000
от
$2,250/м²
BTC
1.0705321
ETH
56.1111634
USDT
88 981.6055248
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 37950
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Танзания
  • Область / штат
    Zanzibar
  • Район
    Kusini

О комплексе

Премиальный резидентский комплекс 💎Aura Park (Paje): 
🏗Строительство: начало ноябрь 2026 года, завершение строительства — декабрь 2029 года.
🏬Удобства в комплексе: бассейн, фитнес & SPA, рестораны и кафе, коворкинг, мини-маркет, детская площадка, парковка, кинотеатр, rooftop lounge.
💰Цены: от $90,000.
💵Условия оплаты:
1) При 100% оплате: скидка 5%
2) При оплате в рассрочку:
- 40% первоначальный взнос.
- 60% рассрочка (ежеквартально).
*Оплата ежеквартальная без процентов на срок строительства полное погашение -до декабря 2029 года.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Местонахождение на карте

Kusini, Танзания
Образование

Видеообзор жилой комплекс Премиальный резидентский комплекс 💎Aura Park (Paje)

AURA PARK | Новый уровень недвижимости на Занзибаре

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
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Застройщик
MBHomes
Языки общения
Русский
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