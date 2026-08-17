Жилой комплекс Премиальный резидентский комплекс 💎Aura Park (Paje)

Премиальный резидентский комплекс 💎Aura Park (Paje):
🏗Строительство: начало ноябрь 2026 года, завершение строительства — декабрь 2029 года.
🏬Удобства в комплексе: бассейн, фитнес & SPA, рестораны и кафе, коворкинг, мини-маркет, детская площадка, парковка, кинотеатр, rooftop lounge.
💰Цены: от $90,000.
💵Условия оплаты:
1) При 100% оплате: скидка 5%
2) При оплате в рассрочку:
- 40% первоначальный взнос.
- 60% рассрочка (ежеквартально).
*Оплата ежеквартальная без процентов на срок строительства полное погашение -до декабря 2029 года.