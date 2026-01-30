  1. Realting.com
  Танзания
  Nungwi
  Туристический комплекс

Туристический комплекс

Nungwi, Танзания
от
$84,000
НДС
от
$2,260/м²
BTC
0.9991633
ETH
52.3704192
USDT
83 049.4984898
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
ID: 33171
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.01.2026

Местонахождение

  Страна
    Танзания
  Область / штат
    Zanzibar
  Район
    Kaskazini A
  Город
    Nungwi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Тренажерный зал
  Огороженная территория
  Лифт

Дополнительно

  Управляющая компания
  Предоставление ВНЖ
  Удаленная сделка

О комплексе

Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются районы Нунгви(северо-запад острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом.
Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха и дайвинга. пляж находится в 10 минутах ходьбы(600метров) от нашего комплекса.

Нунгви — магнит туристического спроса!
Туризм и активность:
•Один из самых популярных районов острова. Круглогодичный приток туристов, повышает ликвидность недвижимости и стабильность арендного дохода.
Аренда и доход:
•Средняя загрузка в высокий сезон достигает 90%, средняя цена аренды отелей и апартаментов — от $80–120 в сутки.
•Апартаменты приносят от 12–15% годовых при правильной модели управления.
Цены на недвижимость:
•За последние 2 года рост составил более 35%. Сейчас студии у океана стартуют от $84 000 и продолжают расти.
Инфраструктура:
•Нунгви — это центр притяжения: рестораны, кафе, пляжные бары, дайвинг-центры, активные мероприятия.

🔹The Eyes of Zanzibar / Корпус A / (1+0) - 37,2м² / Расположена на 1-м этаже.   

Преимущества:
-просторная терраса;
-высота потолка 3,5м.;
-правильная планировка;
-очень выгодная цена

Стоимость 84`000$: 
 -2`000$ резерв(сумма входит в первоначальный взнос); 
-31`600$ первоначальный взнос; 
-50`400$ в рассрочку: (ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально); Полное погашение — до декабря 2026 года.
===================
При 100% оплате скидка 5%

Местонахождение на карте

Nungwi, Танзания
Видеообзор туристический комплекс

Вы просматриваете
Туристический комплекс
Nungwi, Танзания
от
$84,000
НДС
