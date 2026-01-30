Туристический комплекс

Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются районы Нунгви(северо-запад острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом.

Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха и дайвинга. пляж находится в 10 минутах ходьбы(600метров) от нашего комплекса.



Нунгви — магнит туристического спроса!

Туризм и активность:

•Один из самых популярных районов острова. Круглогодичный приток туристов, повышает ликвидность недвижимости и стабильность арендного дохода.

Аренда и доход:

•Средняя загрузка в высокий сезон достигает 90%, средняя цена аренды отелей и апартаментов — от $80–120 в сутки.

•Апартаменты приносят от 12–15% годовых при правильной модели управления.

Цены на недвижимость:

•За последние 2 года рост составил более 35%. Сейчас студии у океана стартуют от $84 000 и продолжают расти.

Инфраструктура:

•Нунгви — это центр притяжения: рестораны, кафе, пляжные бары, дайвинг-центры, активные мероприятия.

🔹The Eyes of Zanzibar / Корпус A / (1+0) - 37,2м² / Расположена на 1-м этаже.

Преимущества:

-просторная терраса;

-высота потолка 3,5м.;

-правильная планировка;

-очень выгодная цена

Стоимость 84`000$:

-2`000$ резерв(сумма входит в первоначальный взнос);

-31`600$ первоначальный взнос;

-50`400$ в рассрочку: (ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально); Полное погашение — до декабря 2026 года.

===================

При 100% оплате скидка 5%