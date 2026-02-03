Жилой комплекс "AurAra"-Paje

Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются район Паже(Юго-Восток острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом.

Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха, кайта и дайвинга.

Пляж находится в 2 минутах ходьбы(100метров) от нашего комплекса.

Пространство для роста и осознанной жизни!

Атмосфера и аудитория:

•Паже — это локация, которую выбирают цифровые кочевники, серферы и те, кто хочет тишины и вдохновения.

•Здесь активно развивается культура slow-living, wellness и yoga-туризма.

Рынок недвижимости:

•Паже пока в более ранней стадии роста, но это и даёт преимущество: цены ниже, но потенциал роста — выше.

•В 2023 году рост стоимости составил более 40%.

Аренда и интерес:

•Спрос на аренду стабильно растёт.

•Гостевые дома и апартаменты здесь чаще берут - от 2 недель до 2 месяцев.

Инфраструктура:

•В 2024 году здесь открылся первый международный коворкинг-центр, строится wellness-комплекс, появляются новые веган-кафе, йога-студии, мини-бутики.

•Ведётся план по улучшению дорог и расширению прибрежной зоны.

🔹AuraRa / Корпус B/ (1+0) - 53м² / Расположена на 1-м этаже.

Преимущества:

-просторная терраса;

-высота потолка 3,5м.;

-правильная планировка;

-очень выгодная цена

Стоимость 78`000$:

-2`000$ резерв(сумма входит в первоначальный взнос);

-29`200$ первоначальный взнос;

-46`800$ в рассрочку: (ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально); Полное погашение — до апреляя 2027 года.

===================

При 100% оплате скидка 5%