Жилой комплекс "AurAra"-Paje

Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются район Паже(Юго-Восток острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом.
Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха, кайта и дайвинга.
Пляж находится в 2 минутах ходьбы(100метров) от нашего комплекса.
Пространство для роста и осознанной жизни!
Атмосфера и аудитория:
•Паже — это локация, которую выбирают цифровые кочевники, серферы и те, кто хочет тишины и вдохновения.
•Здесь активно развивается культура slow-living, wellness и yoga-туризма.
Рынок недвижимости:
•Паже пока в более ранней стадии роста, но это и даёт преимущество: цены ниже, но потенциал роста — выше.
•В 2023 году рост стоимости составил более 40%.
Аренда и интерес:
•Спрос на аренду стабильно растёт.
•Гостевые дома и апартаменты здесь чаще берут - от 2 недель до 2 месяцев.
Инфраструктура:
•В 2024 году здесь открылся первый международный коворкинг-центр, строится wellness-комплекс, появляются новые веган-кафе, йога-студии, мини-бутики.
•Ведётся план по улучшению дорог и расширению прибрежной зоны.
🔹AuraRa / Корпус B/ (1+0) - 53м² / Расположена на 1-м этаже.
Преимущества:
-просторная терраса;
-высота потолка 3,5м.;
-правильная планировка;
-очень выгодная цена
Стоимость 78`000$:
-2`000$ резерв(сумма входит в первоначальный взнос);
-29`200$ первоначальный взнос;
-46`800$ в рассрочку: (ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально); Полное погашение — до апреляя 2027 года.
===================
При 100% оплате скидка 5%