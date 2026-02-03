  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Bwejuu
  4. Жилой комплекс "AurAra"-Paje

Жилой комплекс "AurAra"-Paje

Bwejuu, Танзания
$78,000
$1,472/м²
Местонахождение

  • Страна
    Танзания
  • Область / штат
    Zanzibar
  • Район
    Kusini
  • Деревня
    Bwejuu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    11

О комплексе

Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются район Паже(Юго-Восток острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом.
Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха, кайта и дайвинга.

Пляж находится в 2 минутах ходьбы(100метров) от нашего комплекса.
Пространство для роста и осознанной жизни!
Атмосфера и аудитория:
•Паже — это локация, которую выбирают цифровые кочевники, серферы и те, кто хочет тишины и вдохновения.
•Здесь активно развивается культура slow-living, wellness и yoga-туризма.
Рынок недвижимости:
•Паже пока в более ранней стадии роста, но это и даёт преимущество: цены ниже, но потенциал роста — выше.
•В 2023 году рост стоимости составил более 40%.
Аренда и интерес:
•Спрос на аренду стабильно растёт.
•Гостевые дома и апартаменты здесь чаще берут - от 2 недель до 2 месяцев.
Инфраструктура:
•В 2024 году здесь открылся первый международный коворкинг-центр, строится wellness-комплекс, появляются новые веган-кафе, йога-студии, мини-бутики.
•Ведётся план по улучшению дорог и расширению прибрежной зоны.

🔹AuraRa / Корпус B/ (1+0) - 53м² / Расположена на 1-м этаже.   

Преимущества:
-просторная терраса;
-высота потолка 3,5м.;
-правильная планировка;
-очень выгодная цена

Стоимость 78`000$: 
-2`000$ резерв(сумма входит в первоначальный взнос); 
-29`200$ первоначальный взнос; 
-46`800$ в рассрочку: (ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально); Полное погашение — до апреляя 2027 года.
===================
При 100% оплате скидка 5%

Bwejuu, Танзания
