Жилой комплекс AURA PARK

В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, который будет приносить вам радость и доход. Наш проект создан со всей теплотой и душой, наполненный премиальным комфортом, и заботой о вас. Архитектурный объект, основанный на симметрии, открытости и визуальном балансе, с прямым видом на Индийский океан!

Почему AURA PARK – это выбор, в котором нет сомнений?

1. Отличная Локация:

Первая береговая линия в живописном районе Paje, со своим пляжем, и Infinity-бассейн на пирсе с морской водой! В локации Paje царит европейский вайб, с атмосферными ресторанами и уютными кафе. Это центр притяжения пляжной, и серфинг культуры. Белоснежные пляжи, прозрачная голубая вода Индийского океана, развитая туристическая инфраструктура создают стабильный спрос на аренду.

2. Инфраструктура 5* отдыха:

Если вы желаете купить квартиру на Занзибаре, то лучше всего выбирать комплекс со своей отдельной экосистемой, где ни о чем не нужно думать, только отдыхать и наслаждаться жизнью с прекрасными видами! Aura Park, созданный нашей компании MB Homes превосходно подходит под эти цели. И самое главное, такой подход приносит максимальный пассивный доход от сдачи в аренду.

Что у нас есть:

• Собственный пляж и пирс;

• Infinity бассейн на 7 этаже;

• Бассейн с морской водой на пирсе;

• Аквапарк;

• Элегантный ресторан и кафе;

• Spa-центр, хамам, сауна;

• Кинотеатр;

• Коворкинг;

• Ресепшн, услуги уборки и прачечной;

• Падел корт, теннисный корт;

• Прогулочные, парковые и барбекю зоны;

• Тренажерный зал;

• Детская площадка и игровая комната;

• Подземная парковка;

• Охрана и видеонаблюдение 24/7.

3. Планировки для всех предпочтений:

Многообразие планировок для любых жизненных целей: аренда, личное проживание, инвестиции или отдых. В комплексе представлены Студии от 40 м² до 70 м², квартиры с отдельной спальней 1+1 от 51м2 до 73м2, c двумя спальнями от 89 м² до 108 м², Лофты от 110м2 до 204м2 и Королевские пентхаусы от 222м2 до 786м2 с великолепными террасами и бассейнами на крыше. Все квартиры в комплексе Aura Park предлагают великолепные виды! Вы можете выбрать квартиру с прямым видом на океан, или с видом на сторону острова, где будут расположены бассейн и парк, а также прекрасные закаты. Напишите Зульфие, представителю компании MB Homes, она всегда посоветует вам лучшую квартиру по вашему запросу, и подберет самый оптимальный вариант из имеющихся.

4. Условия оплаты:

Аura Park - Первый взнос всего 40%, 60% в рассрочку поквартально, каждые три месяца, до окончания строительства – до 30 Декабря 2029 года. Беспроцентная рассрочка! При полной оплате 100% предоставляем скидку 5%. В стоимость включается иностранный налог, чистовая отделка, освещение, кондиционеры, сантехника и кухонный гарнитур.

5. Ваша аренда – наша забота!

Вы можете сдавать свою квартиру самостоятельно или делегировать это нашей управляющей компании. В последнем случае условия следующие – 80% от прибыли остаются у вас, 20% - у компании. Мы уверенно заявляем, что вы можете рассчитывать на доход от 15% годовых и выше. Курорт активно развивается, проект находится в одной из самых востребованных локаций среди множества школ по кайтсерфингу, и на первой береговой линии с панорамными видами на океан.

6. Полное сопровождение сделки:

Мы полностью сопровождаем инвестора от начала до конца! Помогаем с оформлением документов. Также организуем поездку по объектам. В наших проектах вы можете получить вид на жительство на Занзибаре, если вы приобретаете недвижимость стоимостью от $100.000 и выше. Заключаем договора как онлайн, так и оффлайн, обеспечивая полное сопровождение на каждом этапе. Расскажем обо всех деталях и сделаем так, чтобы вы ни о чем не беспокоились и чувствовали себя надежно!

Мы строим не просто жилье, а целую экосистему для комфортной жизни и доходного инвестирования. Если желаете приобрести недвижимость на Занзибаре, то Aura Park — это ваша возможность инвестировать в будущее, которое оправдает все ожидания. Актуальную информацию по стоимости уточняйте у представителя компании MB Homes Зульфие Алимовой, поможет вам с выбором квартиры, составлением плана оплаты и сопроводит по всем вопросам. Откройте новую реальность - Пусть ваша жизнь наполнится яркими эмоциями вместе с нами!