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Жилой комплекс AURA RA

Bwejuu, Танзания
от
$83,000
НДС
от
$1,550/м²
06.06.2026
$83,000
06.06.2026
$83
BTC
0.9872685
ETH
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USDT
82 060.8139840
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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ID: 37944
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Танзания
  • Область / штат
    Zanzibar
  • Район
    Kusini
  • Деревня
    Bwejuu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от океана, строим мы – строительная компания MB HОMES!
В популярной локации кристально чистого пляжа Паже, который известен большим количеством школ по занятию кайтсерфингом. Комплекс будет состоять из 11 этажного здания в блоке А и 5 этажей в блоке Б . С изысканной лаунж-зоной на крыше, имеющая панорамный вид 360°градусов, с зонами для отдыха и рестораном. В квартирах будут высокие потолки три метра, панорамные окна, просторные балконы. В проекте представлены 138 квартир в блоке А и 84 квартиры в блоке Б разной планировки, из которых есть просторные студии, квартиры с одной спальней, с двумя спальнями и пентхаусы, есть квартиры с наличием джакузи.


Инфраструктра комплекса:

  • 3 открытых плавательных бассейна;
  • водные горки;
  • мультикорт;
  • падел-теннис
  • тренажерный зал;
  • коворкинг зона;
  • сауна, хамам;
  • комната для йоги;
  • подземная парковка;
  • ресторан;
  • лаунж-зона на крыше;
  • ресепшн;
  • консьерж;
  • кинотеатр.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, с кухонным гарнитуром и сантехникой, остается выбрать мебель и технику, с чем наша компания вам с радостью поможет и обставит квартиру "под ключ".


План оплаты: 40% первый взнос, 60% предоставляется беспроцентная рассрочка до Мая 2027г. При оплате 100% предоставляется скидка 5%.

У вас есть прекрасная возможность сдавать квартиру в аренду через нашу управляющую компанию или самостоятельно, с пассивным доходом от 12-15% годовых. Занзибар на сегодня имеет высокий инвестиционный потенциал для роста недвижимости, за последние два года наблюдается интенсивное развитие в курортных зонах, и спроса на аренду больше чем предложений на острове!


Свяжитесь с нашим представителем компании Зульфия Алимова, мы с радостью поделимся с вами нашим виденьем, с опытом в зарубежных инвестициях, и расскажем почему выбрали именно Занзибар для строительства объектов. Отправим актуальную информацию по ценам и поможем с выбором.

Комплекс "Aura Ra" – эксклюзивный проект, находится в стадии строительства, более 70% квартир инвесторы уже приобрели в этом проекте. У вас еще есть прекрасная возможность стать обладателем панорамной квартиры у океана, с лучшими условиями!

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 73.0
Цена за м², USD 1,616
Цена квартиры, USD 118,000

Местонахождение на карте

Bwejuu, Танзания
Образование

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Застройщик
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Застройщик
MBHomes
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Застройщик
MBHomes
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