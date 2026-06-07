Жилой комплекс AURA RA

Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от океана, строим мы – строительная компания MB HОMES!

В популярной локации кристально чистого пляжа Паже, который известен большим количеством школ по занятию кайтсерфингом. Комплекс будет состоять из 11 этажного здания в блоке А и 5 этажей в блоке Б . С изысканной лаунж-зоной на крыше, имеющая панорамный вид 360°градусов, с зонами для отдыха и рестораном. В квартирах будут высокие потолки три метра, панорамные окна, просторные балконы. В проекте представлены 138 квартир в блоке А и 84 квартиры в блоке Б разной планировки, из которых есть просторные студии, квартиры с одной спальней, с двумя спальнями и пентхаусы, есть квартиры с наличием джакузи.



Инфраструктра комплекса:

3 открытых плавательных бассейна;

водные горки;

мультикорт;

падел-теннис

тренажерный зал;

коворкинг зона;

сауна, хамам;

комната для йоги;

подземная парковка;

ресторан;

лаунж-зона на крыше;

ресепшн;

консьерж;

кинотеатр.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, с кухонным гарнитуром и сантехникой, остается выбрать мебель и технику, с чем наша компания вам с радостью поможет и обставит квартиру "под ключ".



План оплаты: 40% первый взнос, 60% предоставляется беспроцентная рассрочка до Мая 2027г. При оплате 100% предоставляется скидка 5%.

У вас есть прекрасная возможность сдавать квартиру в аренду через нашу управляющую компанию или самостоятельно, с пассивным доходом от 12-15% годовых. Занзибар на сегодня имеет высокий инвестиционный потенциал для роста недвижимости, за последние два года наблюдается интенсивное развитие в курортных зонах, и спроса на аренду больше чем предложений на острове!



Свяжитесь с нашим представителем компании Зульфия Алимова, мы с радостью поделимся с вами нашим виденьем, с опытом в зарубежных инвестициях, и расскажем почему выбрали именно Занзибар для строительства объектов. Отправим актуальную информацию по ценам и поможем с выбором.

Комплекс "Aura Ra" – эксклюзивный проект, находится в стадии строительства, более 70% квартир инвесторы уже приобрели в этом проекте. У вас еще есть прекрасная возможность стать обладателем панорамной квартиры у океана, с лучшими условиями!