  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. MBHomes

MBHomes

Old Custom House , Forodhani Rd Zanzibar P.O.BOX 488
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский
Время работы
Открыто сейчас
Наши агенты в Танзании
Владимир Шагаров
Владимир Шагаров
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти