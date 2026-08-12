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Склады в автономном сообществе Валенсия, Испания

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коммерческая недвижимость
233
рестораны
3
отели
33
офисы
13
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3 объекта найдено
Склад 1 439 м² в Новельда, Испания
Склад 1 439 м²
Новельда, Испания
Площадь 1 439 м²
Промышленное судно на продажу площадью 1439 м2 с участком 3361 м2, расположенное в городе Но…
$575,761
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Склад 1 008 м² в Аликанте, Испания
Склад 1 008 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 008 м²
Отличная возможность для компаний, ищущих объекты, готовые начать работу в одном из лучших п…
$1,26 млн
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Склад 7 718 м² в Picassent, Испания
Склад 7 718 м²
Picassent, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 718 м²
Продается склад стратегически расположенный в Пикассенте. Склад: 7 погрузочных доков и в общ…
$5,85 млн
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